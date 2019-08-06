Wizz Air возобновит полеты в аэропорт Одессы

С 1 ноября авиакомпания начнет выполнять рейсы из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября – в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, а с 3 ноября – в Братиславу, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Частота полетов по всем маршрутам составит 2 рейса в неделю.

Также Wizz Air откроет 11 маршрут во Львов: с 28 октября лоукост начнет летать 2 раза в неделю из Львова в Ларнаку на Кипре.

Напомним, в 2008 году украинская дочка Wizz Air несколько месяцев выполняла прямые рейсы Одесса-Киев. Прекращение полетов в лоукосте объяснили плохим состоянием полосы в одесском аэропорту.

Ожидается, что новый аэродромный комплекс, который включает и новую полосу в аэропорту Одесса, будет введен в эксплуатацию в мае 2020 года.

Также аэропорт постепенно переводят обслуживание рейсов в новый терминал. С 29 июля он обслуживание на вылет и прилет все внутренние рейсы, а также на прилет все международные рейсы. Вылеты международных рейсов пока что обслуживаются в старом аэровокзале.

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