Нацбанк в июле применил к 3 банкам меры воздействия за несоблюдение требований финмониторинга

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, НБУ также применил к этому банку в качестве меры воздействия письменное предупреждение за то, что при осуществлении идентификации и верификации не были выявлены факты принадлежности клиентов к национальным публичных деятелям, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями. Также среди нарушений "Кредит-Днепра" НБУ назвал необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу, и ненадлежащую переоценку рисков клиентов.

Кроме того, НБУ применил к банку "Пивденный" (Одесса) в качестве меры воздействия письменное предупреждение за аналогичное (в части фактов невыявления принадлежности к национальным публичным деятелям - ИФ) нарушение проведения идентификации и верификации клиента.

Кроме того, центробанк применил к "Мисто Банку" (Одесса) в качестве меры воздействия письменное предупреждение за нарушение порядка остановки финансовых операций и нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.