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06.08.19 12:16

Прокуратура задержала на взятке чиновника Государственного аэрогеодезического предприятия

Прокуратура Киевской области разоблачила на получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс грн чиновника из руководящего состава ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Прокуратура задержала на взятке чиновника Государственного аэрогеодезического предприятия

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украинысообщает БизнесЦензор.

Подозреваемый получил взятку от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и в дальнейшем предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

Чиновнику объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

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