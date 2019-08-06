Прокуратура поймала на взятке чиновника Государственного аэрогеодезического предприятия

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украинысообщает БизнесЦензор.

Подозреваемый получил взятку от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и в дальнейшем предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

Чиновнику объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.