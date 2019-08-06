Медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке клиники "Борис"

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Стоимость сделки не разглашается.

"Покупка клиники "Борис" наилучшим образом ложится в нашу долгосрочную стратегию. Это позволит создать самую большую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов", - прокомментировал покупку Олег Калашников, гендиректор "Добробута".

Интеграцию клиники "Борис" в сеть "Добробут" планируют начать с объединения отделений неотложной помощи и диспетчерских служб обоих клиник, что позволит быстрее приезжать на вызовы.

"После объединения у нас будет самая мощная частная скорая помощь", - отметила меддиректор "Добробута" Татьяна Аникеева.

Впервые о планируемой сделке стало известно в январе, из материалов Антимонопольного комитета. Владельцы компаний подтвердили, что ведут переговоры о совместном проекте. В мае антимонопольщики одобрили покупку.

В апреле "Добробут" сообщил, что привлек инвестиции от американской инвесткомпании Horizon Capital.

Сеть "Добробут" через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов "Люксоптика" Олегу Калашникову. Клиника "Борис" - Михаилу Радуцкому, Льву Хлявичу и Алле Кармалит, следует из реестра юрлиц Министерства юстиции.

Мазепа и Калашников купили "Добробут" в 2014 году у владельца корпорации UBG Руслана Демчака. Участники медицинского рынка говорят, что среди совладельцев бизнеса может присутствовать и Борис Ложкин - старый друг и партнер Калашникова по "Люксоптике".