Китай останавливает покупку сельскохозяйственной продукции у США

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Такой ход Пекин предпринял после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых десятипроцентных пошлинах на китайские товары общей стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Американский лидер объяснил это тем, что Китай не выполнил взятых на себя обязательств. По словам Трампа, Пекин пообещал покупать американскую сельхозпродукцию в больших объемах, но так и не сделал этого.

Министерство коммерции назвало решение Трампа "серьезным нарушением" договоренностей между лидерами двух стран.

Пекин также не исключает, что может установить ввозные пошлины на американскую сельхозпродукцию, приобретенную после 3 августа, добавили в Минкоммерции.

Ранее о том, что Китай запретил госкомпаниям покупать американскую сельхозпродукцию, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, таким образом КНР показывает готовность к жесткой позиции в споре с США.

На фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В результате в ходе торгов 5 августа курс юаня упал до минимума за десятилетие, до 7,0292 юаня за доллар. Трамп счел это манипуляцией валютой и серьезным нарушением, которое, по его мнению, со временем сильно ослабит Китай.

Торговая война между КНР и США обострилась в 2018 году, когда Трамп ввел новые пошлины на многие китайские товары, Пекин ответил аналогичными мерами в отношении американской продукции. Стороны ведут переговоры о торговом соглашении. В мае президент США обвинил Китай в срыве сделки и распорядился ввести пошлины на весь импорт из КНР. Пекин в ответ ввел дополнительные тарифы на американские товары.