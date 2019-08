АМКУ разрешил компании из схемы Мартыненко установить контроль над Запорожским абразивным комбинатом

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура, в частности, заявляла, что бывший народный депутат Николай Мартыненко, а также С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская обл.) в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для "ВостГОКа" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам данной схемы.

ЧАО "Запорожский абразивный комбинат" занимается выпуском абразивных изделий. Предприятие в 2017 году нарастило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 47,212 млн грн, чистый доход - на 32,3%, до 1 млрд 271,231 млн грн. Отчет за 2018 год не обнародовался.

По данным НДУ на первый квартал 2019 года, в собственности Erentele Enterprises Ltd. и Tarewood Industries Ltd. находится по 17,3637% акций ЧАО, BH Cement Industries (Cyprus) Ltd. (все - Кипр) - 19,5075%, Штойерманн (Австрия) - 8,0836%.

Уставный капитал ЧАО "Запорожский абразивный комбинат" до допэмиссии составлял 1 млн 511,475 тыс. грн при номиналом акции 0,05 грн. 15 августа 2018 года акционеры приняли решение увеличить уставный капитал предприятия в 4,2 раза - до 6,350 млн грн.