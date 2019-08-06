США признали Китай страной-манипулятором валюты

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние десять лет уровня — 7,0292 юаня за доллар. Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай.

В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня. "В последние дни Китай принял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы, заявили в министерстве.

"Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем — получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле", — говорится в заявлении.

Подобное поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20, Минфин США призывает Пекин повысить прозрачность своих целей, а также операций на валютном рынке и по управлению резервами.

Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором. В 2015 году появился другой закон, который ввел три численных критерия (по профициту торговли с США, профициту текущего счета, интервенциям с целью девальвации своей валюты). Но, согласно майскому докладу министерства, Китай соответствовал только одному из них — профицит торгового баланса КНР с Соединенными Штатами составлял более $400 млрд против порога в $20 млрд.

Получается, что США признали Китай валютным манипулятором — впервые с 1994 года — в обход закона 2015 года. Закон 1988 года не предполагает никаких санкций против страны — валютного манипулятора, только необходимость двусторонних переговоров по урегулированию вопроса валютного манипулирования.