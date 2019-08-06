Северная Корея собрала $2 миллиарда с помощью кибератак, – ООН

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Пхеньян также "продолжал развивать свои ядерные и ракетные программы, хотя и не проводил ядерных испытаний или запусков межконтинентальных баллистических ракет", говорится в докладе, который подготовили для санкционного комитета по Северной Корее Совета Безопасности ООН независимые эксперты, в течение полугода следившие за ситуацией.

Северокорейская миссия при ООН не отреагировала на запрос о комментариях по поводу доклада, который был представлен Совбезу на прошлой неделе.

По словам экспертов, Северная Корея "использовала киберпространство для совершения все более высокотехнологичных атак с целью хищения средств у финансовых институтов и бирж криптовалют для получения дохода".

В докладе также говорится, что Пхеньян использовал киберпространство для отмывания похищенных средств.

"Кибердеятели Корейской Народно-Демократической Республики, многие из которых действуют по указаниям Генерального бюро разведки, собирают средства на северокорейские программы оружия массового поражения. По приблизительным оценкам, общая выручка на сегодняшний день достигает до двух миллиардов долларов", – говорится в докладе.