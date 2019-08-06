Цены на нефть возобновили рост после падения ниже $60 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:24 октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $60,4, это на $0,59 (0,99%) уровня закрытия понедельника. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2,08 (3,36%), до $59,81 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI на электронной сессии в Нью-Йорке к этому же времени дорожали на $0,57 (1,04%), до $55,26 за баррель. В понедельник цена контрактов снизилась на $0,97 (1,74%), до $54,69 за баррель.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил введение новых пошлин на китайские товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения. После этого Народный банк Китая установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до минимума с 2008 года. Это вызвало слухи о том, что Пекин готов снижать курс юаня, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка.

6 августа справочный курс юаня от ЦБ оказался выше, чем ожидали аналитики: 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза в 6,9871 юаня за $1. На торгах в Гонконге юань укрепился на 0,1%, до 7,0408 за $1, после падения на 1,5% накануне. "НБК сигнализирует о желании смягчить обесценивание юаня, - говорит глава отдела макростратегии на азиатском рынке в Westpac Banking Фрэнсис Чунь. - Оффшорный юань не раз сталкивался с сопротивлением на уровне порядка 7,1 за $1, и я полагаю, что он останется близко к этому уровню".

Вместе с тем риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки, и большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка.

По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннза, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на $15-20 за баррель.