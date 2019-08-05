В Киеве за месяц демонтировали 1,3 тысячи незаконных рекламных объектов

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственой администрации, передает БизнесЦензор.

Так, было демонтированы следующие типы РС в количестве: баннер – 268; вывеска – 250; электронное табло – 8; конструкция на крыше – 16; кронштейн – 129; лайтпостер, отдельно стоящий – 3; лайпостер на фасаде – 3; флаг, флажок – 14; телевизионный экран на фасаде – 4; телевизионный экран на фасаде – 4; временная выносная специальная конструкция – 198; транспорт – 23; тумба отдельно стоящая – 22; холдер – 206; щит на фасаде – 37; щит, отдельно стоящий – 139.

В течение июня в столице демонтировано 1160 незаконных рекламных средств, среди которых 739 единиц демонтированы владельцами.

Новые правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность. Именно благодаря новым правилам сейчас возможна реформа в области рекламы, введен прозрачный механизм получения разрешений.

Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РС в хаотичном порядке, определены конкретные места – точки для их монтажа, запрещен ряд типов РС вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобное.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры; большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП; в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими (билбордами).

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