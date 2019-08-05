Госбюро расследований открыло дело по схемным операциям с ОВГЗ

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам дела, ГБР установило, что "лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка, при содействии должностных лиц АО "Фондовая Биржа ПФТС" и АО "Украинская биржа", совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже с облигациями внутреннего государственного займа, "что привело к получению физическими лицами прибыли в значительных размерах и причинило значительный вред охраняемым законом правам, свободам и государственным интересам".

В частности, следствием установлены задействованные в схеме торговцы ценными бумагами: ЧАО "Мастер Брок", ООО ФК "Финэкс-Украина", ООО "Фондовая Компания "Дализ-финанс", ЧАО "ИФК "АРТ Капитал", ООО "Навигатор-Инвест", ООО "Универ Капитал", ОВ "Капитал Таймс", ООО "И-нвест", ООО "МевазорИнвест", ООО "Сигнифер", ООО "БТС Брокер", ООО "Доминанта Трейд", ООО "ФК Проффинанс", ООО "Ай Би Кэпитал", а также их клиенты , в т.ч. ООО "Премиум Торг Групп", ООО "Бадрен", ООО "Марфин Люкс", ООО "Солвент Капитал".

В ГБР также описали обычную схему указанных манипуляций.

"Торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке ОВГЗ и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер №1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет ОВГЗ банку по рыночной цене", – говорится в материалах суда.

ГБР отмечает, что также к участию в схеме могут привлекаться институтах совместного инвестирования (инвестиционные фонды).

При этом в результате таких действий физическое лицо систематически получает инвестиционный доход, а юридическое лицо – инвестиционный убыток.

По мнению следствия, указанные операции с ОВГЗ были мнимыми и соответствуют определению манипулирования, предусмотренного ст. 101 закона "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", и направленные на легализацию доходов без уплаты налога на доходы физических лиц.

В указанном уголовном производстве постановлениями Печерского районного суда Киева раскрыта банковская тайну торговцев ценными бумагами ЧАО "Мастер Брок", ООО "И-нвест", ООО "Фондовая Компания "Дализ-финанс" и других.

По результатам анализа банковских выписок торговцев ценными бумагами ЗАО "Мастер Брок", ООО "И-нвест", ООО "Фондовая Компания "Дализ-финанс" установлено, что указанные компании перечислили денежные средства на банковские счета ряда физических лиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу в банковском учреждении АО "РВС Банк" в общей сумме более 264 млн грн.

Читайте также: Госбюро расследований сообщило о подозрении топ-менеджерам банка Жеваго

Как сообщалось, в апреле Национальный банк сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об операциях небанковских финансовых учреждений (брокеров) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

По результатам анализа НБУ указанных сделок с ОВГЗ, заключенных на биржевом рынке, установлено, что получена прибыль на общую сумму около 895 млн грн.

В том числе 74 физлица (в том числе 12 публичных) получили прибыли на сумму около 800 млн грн, а 4 юрлица (в том числе 2 нерезидентама) – на сумму около 95 млн грн. В то же время получен убыток 18 юридическими лицами (в том числе 6 нерезидентами) на общую сумму около 919 млн грн.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как политики отмывают деньги на государственных облигациях

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram