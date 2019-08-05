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05.08.19 19:24

Госбюро расследований открыло дело по схемным операциям с ОВГЗ

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует незаконную схему с перепродажей облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), позволившую физлицам нелегально вывести около 260 млн грн.

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Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам дела, ГБР установило, что "лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка, при содействии должностных лиц АО "Фондовая Биржа ПФТС" и АО "Украинская биржа", совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже с облигациями внутреннего государственного займа, "что привело к получению физическими лицами прибыли в значительных размерах и причинило значительный вред охраняемым законом правам, свободам и государственным интересам".

В частности, следствием установлены задействованные в схеме торговцы ценными бумагами: ЧАО "Мастер Брок", ООО ФК "Финэкс-Украина", ООО "Фондовая Компания "Дализ-финанс", ЧАО "ИФК "АРТ Капитал", ООО "Навигатор-Инвест", ООО "Универ Капитал", ОВ "Капитал Таймс", ООО "И-нвест", ООО "МевазорИнвест", ООО "Сигнифер", ООО "БТС Брокер", ООО "Доминанта Трейд", ООО "ФК Проффинанс", ООО "Ай Би Кэпитал", а также их клиенты , в т.ч. ООО "Премиум Торг Групп", ООО "Бадрен", ООО "Марфин Люкс", ООО "Солвент Капитал".

В ГБР также описали обычную схему указанных манипуляций.

"Торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке ОВГЗ и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер №1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет ОВГЗ банку по рыночной цене", – говорится в материалах суда.

ГБР отмечает, что также к участию в схеме могут привлекаться институтах совместного инвестирования (инвестиционные фонды).

При этом в результате таких действий физическое лицо систематически получает инвестиционный доход, а юридическое лицо – инвестиционный убыток.

По мнению следствия, указанные операции с ОВГЗ были мнимыми и соответствуют определению манипулирования, предусмотренного ст. 101 закона "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", и направленные на легализацию доходов без уплаты налога на доходы физических лиц.

В указанном уголовном производстве постановлениями Печерского районного суда Киева раскрыта банковская тайну торговцев ценными бумагами ЧАО "Мастер Брок", ООО "И-нвест", ООО "Фондовая Компания "Дализ-финанс" и других.

По результатам анализа банковских выписок торговцев ценными бумагами ЗАО "Мастер Брок", ООО "И-нвест", ООО "Фондовая Компания "Дализ-финанс" установлено, что указанные компании перечислили денежные средства на банковские счета ряда физических лиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу в банковском учреждении АО "РВС Банк" в общей сумме более 264 млн грн.

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Как сообщалось, в апреле Национальный банк сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об операциях небанковских финансовых учреждений (брокеров) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

По результатам анализа НБУ указанных сделок с ОВГЗ, заключенных на биржевом рынке, установлено, что получена прибыль на общую сумму около 895 млн грн.

В том числе 74 физлица (в том числе 12 публичных) получили прибыли на сумму около 800 млн грн, а 4 юрлица (в том числе 2 нерезидентама) – на сумму около 95 млн грн. В то же время получен убыток 18 юридическими лицами (в том числе 6 нерезидентами) на общую сумму около 919 млн грн.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как политики отмывают деньги на государственных облигациях

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