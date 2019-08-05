Спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 13%

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault. За месяц свои первые номера получили 207 коммерческих автомобилей этой французской марки. Однако по сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в Украине снизились на 2%.

На втором месте с результатом 102 автомобиля – Fiat. Июльские продажи этой марки сократились на 6%.

Третий показатель – МАЗ. Спрос на автомобили этой белорусской марки вырос в два раза относительно июля 2018 года, до 84 машин.

На четвертой строчки рейтинга Peugeot, модели которого пополнили украинский автопарк 76 новыми коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Пежо выросли на 65%.

Также в пятерку лидеров рынка вошел Ford, реализовавший в июле на украинском рынке 71 машину (+16%).

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