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05.08.19 17:58

Бюджетники Волыни задолжали за газ больше 2 миллионов

Неплатежи за газ бюджетных учреждений, являющихся клиентами ООО "Волыньгаз сбыт", составляют 2,4 млн грн.

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Как сообщает пресс-служба компании, из-за неуплаты за потребленный газ прекращено газоснабжение двум бюджетным учреждениям, передает БизнесЦензор.

Также на бюджетников-должников было подано в суд 3 дела на общую сумму более 2,2 млн грн.

В компании отмечают, что организации-должники свою задолженность за газ объясняют недофинансированием или непропорциональным распределением сметных назначений.

Учреждениям-неплательщикам "Волыньгаз сбыт" уведомляет о прекращении газоснабжения, ведь согласно действующему законодательству, поставщик имеет право прекратить газоснабжение, в случае проведения потребителем неполных или несвоевременных расчетов, а также подавать материалы в суд и взыскивать задолженность в судебном порядке.

"Несвоевременная оплата за потребленный энергоресурс наносит значительный материальный ущерб нашей компании. Из-за задержки оплат "Волыньгаз сбыт" не в состоянии вовремя и в полном объеме рассчитаться за приобретенный природный газ для нужд бюджетных учреждений и организаций с владельцем ресурса газа, что также приводит к взысканию штрафных санкций в соответствии с заключенными договорами. Кроме того, это ставит под угрозу стабильное газоснабжение Волыни", – отметил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

По данным компании, общий уровень оплаты за газ в бюджетной сфере на Волыни составляет почти 93% от потребленного энергоносителя.

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