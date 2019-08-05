Минфину и Нацбанку необходимо усилить координацию, – глава Совета НБУ

Так считает председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минфину и НБУ необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия. В данном конкретном случае Минфину стоит оптимизировать график заимствований, чтобы не создавать предпосылки для колебаний спроса на гривню на валютном рынке. НБУ же, по моему мнению, также нужно оптимизировать существующую стратегию интервенций с учетом целей, установленных законом "О Национальном банке Украины", - сказал Даинилишин, комментируя дискуссию о целесообразности недавнего сильного укрепления гривни.

Данилишин напомнил, что Совет НБУ несколько раз в своих решениях рекомендовал Кабмину и НБУ усилить координацию - речь шла не только об операциях на валютном рынке, но даже о таких деталях как прогнозирование макроэкономических показателей. Вместе с тем уровень координации между ними исторически остается низким, и этой проблеме уже более пяти лет.

"НБУ имеет свои публично задекларированные политики и процедуры, придерживается режима инфляционного таргетирования и режима гибкого валютного курса, а также ранее утвержденной стратегии валютных интервенций. С другой стороны, Минфин в своей работе руководствуется Бюджетным кодексом и собственным графиком заимствований. Значительная концентрация заимствований в июле и в начале августа привела к тому, что только с 31 июля по 2 августа 2019 года нерезиденты купили гривневых ОВГЗ почти на 14 млрд грн, такой всплеск спроса на валютном рынке привел к ослаблению доллара", - считает Данилишин.

Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

В свою очередь в НБУ заявили, что Национальный банк в среду, 31 июля, купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля – более $1 млрд, однако не намерен препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

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