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05.08.19 17:29

Украинские аграрии собрали урожай с 91% прогнозируемой площади

По состоянию на 5 августа украинские аграрии собрали 35 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,1 млн га, или 91% к прогнозу.

Украинские аграрии собрали урожай с 91% прогнозируемой площади

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% прогноза при урожайности 24,6 ц/га.

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