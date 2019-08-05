Нацбанк начал публиковать данные о стоимости иностранных кредитов для бизнеса

Данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срочности и валюты обязательств, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Эта, информация будет публиковаться ежеквартально.

Так, во втором квартале 2019 года украинские компании реального сектора экономики привлекали внешнее финансирование по ставкам от 0,1% до 12% по долгосрочным кредитам в долларах США и от 0,92% до 11% – в евро.

Краткосрочное финансирование привлекалось по ставкам 2-10% в долларах и 0,1-11% – в евро.

При этом 62% краткосрочных кредитов было привлечено по ставке 7,4-10% в долларах США, тогда как больше всего кредитов в евро – 41% – было привлечено по ставкам 0,1-3,7% годовых.

Как отмечают в НБУ, данные по стоимости внешних заимствований для бизнеса носят исключительно информационный характер и не является основанием для определения банками максимальной ставки внешних привлечений своих клиентов при осуществлении риск-ориентированного валютного надзора.

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