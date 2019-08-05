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05.08.19 20:11

Нацбанк выдал двум банкам кредиты рефинансирования на 2,5 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 2 августа удовлетворил заявки на получение рефинансирования двух банков на общую сумму 2,52 млрд грн по ставке 17% годовых.

Нацбанк выдал двум банкам кредиты рефинансирования на 2,5 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 14 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

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Как сообщалось, в ходе предыдущего тендера 5 июля Национальный банк удовлетворил заявки на получение рефинансирования трех банков на общую сумму 7,62 млрд грн по ставке 17,5% годовых.

Напомним, НБУ с 11 января 2019 года обновил операционный дизайн монетарной политики для более гибкого реагирования на переход банковской системы от профицита к дефициту ликвидности. Основными операциями нового дизайна являются тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по предоставлению кредитов рефинансирования на этот же срок. Процентная ставка по обоим инструментам установлена на уровне учетной ставки НБУ.

Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещению депосертификатов не ограничены в объемах и проводятся, чередуясь, раз в неделю по пятницам: одну неделю – тендер по предоставлению ликвидности, вторую – размещение депозитных сертификатов.

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