Столичный застройщик прокомментировал дружбу с главой Офиса Зеленского

Об этом Вавриш заявил в интервью изданию "НВ", передает БизнесЦензор.

земля, на которой идет строительство одного из проектов SAGA Development, находится в аренде компании Кармен Трейдинг. Ее директором является Александр Коваленко. На него Андрей Богдан оформлял доверенность по своим землям.

Ваврыш давно известен столичным застройщикам. На протяжении пяти лет он работал на посту заместителя главного архитектора Киева, а затем — возглавил девелоперскую компанию SAGA Development, в портфеле которой 13 проектов. Среди них — известный жилой комплекс Rybalsky.

"Он очень опытный управленец, хорошо разбирается во многих делах. Я стараюсь подальше держаться от государственной власти", – сказал Вавриш.

По словам бизнесмена, с Богданом они познакомились около семи лет назад и продолжают общаться после его назначения главой Офиса президента.

"У нас много личных, семейных тем для обсуждения. Заниматься обсуждением государственных дел после таких сложных рабочих дней – просто нет сил", – отметил Вавриг.

Бизнесмен также заявил, что него никогда не было общего бизнеса с Богданом, комментируя расследование Дениса Бигуса, который установил, что земля на проспекте Победы, где идет строительство одного из проектов SAGA Development, находится в аренде компании "Кармен Трейдинг". Директором последней является Александр Коваленко, доверенное лицо Андрея Богдана.

"Юрист единожды по контракту стал директором на период приобретения актива, будучи гарантом между продавцом и покупателем. После этого юриста выводят из компании, сделку завершают и ставят новое руководство. И вы считаете, что в этом заключается совместный бизнес? А что тогда юридические услуги Коваленко? Вы же знаете, что очень часто юристы сопровождают сделки, это их работа. То есть речь шла только о покупке проекта? Мы выкупили этот проект, а он обеспечил юридическое сопровождение. Все остальные взаимосвязи – это домыслы", – заверил Вавриш.

Застройщик также отрицает обвинения мэра Киева Виталия Кличко в том, что Богдан потребовал согласовывать действия столичных властей с ним лично, а также с гендиректором телеканала Коломойского "1+1" Александром Ткаченко.

"Виталий Кличко все, как обычно, путает. Его могли предупредить, что я буду звонить по вопросу "Украинского Дома". Не более того", – заявил Вавриш.

Как сообщалось, по данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram