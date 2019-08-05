Минрегион призвал местные власти ускорить создание велосипедной инфраструктуры

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Новыми нормами, которые действуют уже с 1 сентября 2018 года, мы ввели обязательное проектирование велодорожек и велополос при проектировании дорог в населенных пунктах. И сейчас в некоторых регионах это начинают делать, есть такие улицы. Но пока все это точечные изменения. Для того, чтобы у нас действительно стало больше велосипедистов и велосипедное движение заработало, местным властям надо комплексно подходить к этому вопросу и создавать надлежащую велоинфраструктуру уже сейчас", – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, велосипедные дорожки и полосы должны устраиваться на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов до жилых, общественных зданий, промышленных предприятий, объектов массового посещения, открытых автостоянок и гаражей. При этом велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, а велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы. Необходимость проектирования велосмугы или велодорожки определяется категорией улицы или дороги.

В новых ГСН также определено, какой должна быть минимальная ширина велодорожки или велосмугы в разных случаях. Например, при новом строительстве велосипедная полоса должна составлять не менее 1,85 м, при реконструкции – не менее 1,5 м. Велосипедная дорожка с односторонним движением: при новом строительстве – минимум 1,85 м, при реконструкции – минимум 1,5 м. Велосипедная дорожка с двухсторонним движением с обеих сторон улицы – не менее 2,5 м при новом строительстве, не менее 2 м – при реконструкции. Такая же велодорожка, но с двусторонним движением с одной стороны улицы, должна проектироваться шириной не менее 3 м при новом строительстве и не менее 2,5 м при реконструкции дороги или улицы. Параметры совместной велосипедно-пешеходной дорожки определяются так: минимум 3 м при новом строительстве и минимум 2,5 м при реконструкции.

Парцхаладзе отметил, что с 1 сентября прошлого года также вступила в действие строительная норма, которая ввела возможность проектировать удобные перехватывающие велостоянки в городах у станций метрополитена, в пределах территорий автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В соответствии с ней количество мест на перехватывающих велостоянках у метро определяется расчетом: 0,1% от пользователей станции, но не менее чем 10 паркомест, в рамках автовокзалов – 1% от пользователей вокзала +2% от полученного числа, в пределах ТПУ – 1% его суточного пассажиропотока. Расстояние от перехватывающей велостоянки до входа на станцию или автовокзала не должна превышать 30 м.

"В Европе, например, на таких парковках оставляют велосипед перед тем, как пересесть на метро, автобус или трамвай. Можно вообще брать их напрокат и оставлять на другой станции. Это действительно круто", – добавил Парцхаладзе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram