Беларусь и Евросоюз осенью подпишут соглашение об упрощении визового режима

Об этом сказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин в интервью агентству БелаПАН, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Здесь важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визового режима) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС", - сказала Викторин.

"На встрече с министром (иностранных дел Беларуси) мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью, точная дата еще не определена", - добавила она.

По ее словам, в связи с подписанием соглашения в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - отметила дипломат.

В связи с новой визовой политикой ЕС, которая начнет действовать осенью, шенгенская виза для беларусов подорожает с нынешних 60 до 80 евро. Впрочем, этого не произойдет, если стороны договорятся об упрощении визового режима и реадмиссии.

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