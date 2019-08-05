Зеленский нарушил процедуру при увольнении уполномоченной АМКУ, – СМИ

Как сообщила сама Загребельская, в ответе АМКУ от 27 июля за подписью Терентьева на запрос говорится, что председателем Комитета не вносилось представление об увольнении уполномоченной комитета на рассмотрение президенту, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как указывает издание, это противоречит официальному ответу Офиса президента от 18 июля на запрос "Центра противодействия коррупции". Тогда в Офисе президента заявили, что Загребельская была уволена на основании представления от председателя АМКУ Юрия Терентьева.

Загребельскую вместе с еще тремя госуполномоченный уволили указом президента от 8 июля. В указе была ссылка на часть 1 статьи 11 закона "Об Антимонопольном комитете". В ней говорится, что президент увольняет и назначает госуполномоченных по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы АМКУ.

Однако в Кабмине также опровергли причастность премьер-министра Владимира Гройсмана к увольнениям. В ответе на адвокатский запрос от 18 июля в правительстве сообщили, что представление об увольнении Загребельской не вносилось.

Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук на прошлой неделе, заявил, что "причиной увольнения является отсутствие доверия. В отношении юридических оснований - это отдельный разговор на уровне юридических документов".

Также Гончарук добавил, что "насколько я знаю, проблем в процедуре не было", пообещав "уточнить юридические нюансы процедуры". Но пока не предоставил никаких комментариев по поводу увольнения.

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Напомним, кроме увольнения Загребельской, законность которого она оспаривает в суде, также под вопросом законность назначения двух новых государственных уполномоченных Натальи Буроменской и Ольги Нечитайло. В частности, неизвестно, было ли направлено представление премьер-министра для их назначения.

Согласно закону "Об Антимонопольном комитете", государственные уполномоченные АМКУ назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложения председателя АМКУ.

В случае, если назначение новых членов АМКУ состоялось без внесения соответствующего представления премьер-министра, любые решения Комитета, принятые при участии Буроменской и Нечитайло, могут быть в дальнейшем обжалованы в судебном порядке и признаны недействительными.

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