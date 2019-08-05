Производители спрогнозировали рост цен на сахар на 18%

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, производство сахара в 2019/2020 МГ году составит 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем в предыдущем году.

"Такое уменьшение связано прежде всего с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы и по состоянию на 1 августа сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что в свою очередь приведет к низкой сахаристости", - объясняет заместитель председателя правления ассоциации Руслана Яненко.

Однако, как отмечают в ассоциации, не только погодные условия подавляют рост и развитие сахарной свеклы. Главные агрономы хозяйств отмечают распространенные таких болезней, как корневая гниль и желтуха. Влажная и холодная весна спровоцировали появление в хозяйствах цветушных корнеплодов, которые повлекут снижение сахаристости и уменьшение массы корнеплодов, что в свою очередь затруднит хранение и переработку свеклы. Такую сахарную свеклу нужно выкопать и отгрузить на заводы в первую очередь.

"В этом сезоне, по нашим оценкам, будет работать 32 сахарных предприятия", - подытожила Яненко.

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