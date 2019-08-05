SkyUp приостановит полеты по двум маршрутам из Украины во Францию

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе лоукоста, передает БизнесЦензор..

Последний в этом году рейс из Харькова в Париж состоится 6 сентября, Киев-Ницца - 9 ноября. Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

"Сейчас мы приостанавливаем выполнение двух рейсов: Киев-Ницца в связи с сезонностью рейса и Харьков Париж в связи с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации. Стоит отметить, что зимой на рынке наблюдается рост спроса на прямые перелеты в горные регионы. В ответ на запрос туристов мы открываем несколько маршрутов из Украины на европейские горнолыжные курорты", - прокомментировал ситуацию гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

В авиакомпании подчеркнули, что об изменении полетной программы пассажиров, рейсы которых отменены, проинформировали 30 июля.

Пассажирам рейсов Харьков-Париж авиакомпания предложила полный возврат средств за билет или возможность перебронировать билет на другую дату на рейс Киев-Париж при условии наличия мест на борту. Пассажирам рейсов Киев-Ницца SkyUp вернет 100% стоимости авиабилетов.

Рейсы Киев-Ницца SkyUp открыл 12 июня с частотой два раза в неделю. Полеты из Харькова в Париж лоукост запустил 14 июня с частотой один раз в неделю. Первоначально частота полетов должна была составить два рейса в неделю, а полеты должны были начаться 11 июня. Такие изменения расписания в авиакомпании тогда объяснили коммерческими причинами.

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