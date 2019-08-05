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05.08.19 20:25

В Одесской области дождем смыло участок дороги на Белгород-Днестровский. ВИДЕО

В Одесской области перекрыто движение автотранспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - /М-15/ с подъездом к порту Черноморск.

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Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает БизнесЦензор.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, вследствие потока дождевых вод на 51 км автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - /М-15/ с подъездом к порту Черноморск, произошло частичное подмывания грунта земляного полотна и проезжей части", – сказано в сообщении.

Объезд автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге /Н-33/ - Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка - /М-27/.

В Одесской области дождем смыло участок дороги на Белгород-Днестровский 01

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