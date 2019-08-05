Аэропорт "Запорожье" с начала года нарастил пассажиропоток на 27%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной статистике на сайте аэропорта, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, за семь месяцев составило 214 тыс. человек (рост на 28%), на внутренних рейсах – 68 тыс. человек (рост на 22%).

По итогам июля 2019 года авиаперевозками аэропорта воспользовалось 51 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем в июле 2018 года. При этом на международных авиалиниях было перевезено более 40 тыс. человек (в 2018 году – 37 тыс.), на внутренних ‒ почти 11 тыс. (в 2018 году – 8 тыс.).

"За последние 11 лет, с 2008 года, когда начали вести систематический сбор статистических данных, через запорожские воздушные ворота за второй летний месяц было отправлено наибольшее количество пассажиров ‒ почти 25,5 тыс. человек. В этом же месяце зафиксировано наибольшее количество самолетовылетов ‒ 356", ‒ отмечается в сообщении аэропорта.

Как сообщалось, аэропорт "Запорожье" в 2018 году обслужил 400,3 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем в 2017 году.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

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