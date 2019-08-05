Минфин скопил на валютных счетах в Казначействе $3,1 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов, в области управления ликвидностью в этом году", – отмечается в сообщении.

По расчетам министерства, до конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить средства в эквиваленте 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн по номинированным в гривне ОВГЗ, остальные выплаты – в иностранной валюте).

Минфин также подчеркивает важность получения льготного финансирования от официальных кредиторов (ЕС) и МФО (прежде всего, Всемирного Банка) для своевременного и полного финансирования дефицита и обслуживания долга.

"Такое финансирование является более дешевым и длинным, чем рыночные (коммерческие) заимствования. Такое финансирование, прежде всего, зависит от продолжения эффективного сотрудничества с МВФ", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 августа составили 48,98 млрд грн, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля.

Остатки средств правительства на валютных счетах Госказначейства на 1 июля составляли 81,1 млрд грн в эквиваленте или около $3,1 млрд по курсу Национального банка (НБУ) на указанную дату.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram