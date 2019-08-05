Банк главы "Турбоатома" увеличил прибыль в 3 раза

Согласно финансовой отчетности банка, его чистые процентные доходы за первые шесть месяцев года уменьшились на 11,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 68,26 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистые процентные доходы после отчисления в резерв под кредитные убытки за указанный период возросли на 12,6% – до 66,08 млн грн.

Банк с начала года уменьшил активы на 5,9% – до 9,1 млрд грн, при этом кредиты клиентам уменьшились на 3,3% – до 6,62 млрд грн, обязательства банка сократились на 8,2% – до 8,15 млрд грн.

Собственный капитал банка в первом полугодии увеличился на 18,8% – до 949,23 млн грн, уставный капитал остался на уровне 620 млн грн.

"Мегабанк" (ранее – банк "Добродий") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" Виктор Субботин (прямое и опосредованное участие 60,89% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития – 15%; KfW – 15%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%, Елена Субботина (прямое и опосредованное участие 10,24%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру активов банк занимал 22 место (10,05 млрд грн) среди 77 украинских банков.

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