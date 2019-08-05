Таможенные поступления в госбюджет с начала года оказались на 9,6% меньше плана, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает БизнесЦензор.

При этом превышение плана обеспечено за счет поступлений от налоговых органов на сумму 36,95 млрд грн, что на 7 млрд грн или на 23,4% больше плана.

В то же время поступления от таможни составили 28,99 млрд грн, что на 0,89 или на 3% меньше запланированного, а также на 0,13 млрд грн или на 0,5% меньше аналогичного показателя за июль прошлого года.

В целом с начала года таможня обеспечила поступления в госбюджет на сумму 180,85 млрд грн, что на 19,23 млрд грн или на 9,6% меньше запланированного объема и всего на 1,67 млрд грн или на 0,9% превышает показатели за аналогичный период 2018 года.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня, но на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период.

При этом по итогам июля госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля 2018 года, преимущественно, благодаря превышению плановых налоговых поступлений на 23,4%.

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