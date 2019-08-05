"Укрзализныця" провела экстренную закупку 60 тысяч тонн дизтоплива

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Весь объем был разделен на 6 лотов по 10 000 тонн. Ориентировочная экономия от формульной цены, которая предусматривает привязку к показателям Platts, составила почти 45 млн грн", – сказано в сообщении.

Участие в переговорах приняли 9 поставщиков дизельного топлива: ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "БНК-Украина", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Анвитрейд", ООО "ОККО контракт", ООО "Торговый дом "СОКАР Украина", ООО "Глуско Украина", ООО "Энерджи Юнион" и ООО "Торум".

По результатам переговоров "Укрзализныця" определила победителями четыре компании: ООО "Торум" по двум лотам с ценами 25,55 тыс. и 25,3 тыс. грн за тонну; ООО "Оил-Трейд 2018" по двум лотам с ценами 25,38 тыс. и 25,31 тыс. грн за тонну; ООО "Альянс Энерго Трейд" по одному лоту с ценой 25,32 тыс. грн за тонну и ООО "Глуско Украина" по одному лоту с ценой 25,25 тыс. грн за тонну.

Согласно графику переговорной процедуры, договоры на поставку топлива должны быть заключены 9 августа.

Как отмечают в компании, по итогам переговоров "Укрзализныця" получила трех новых поставщиков, которые ранее не имели контрактов на поставку топлива с компанией.

Напомним, ООО "Торум" входит в группу "Трейд Коммодити", ООО "Оил-Трейд 2018", по данным СМИ, связано с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

ООО "Альянс Энерго Трейд" основано в 2012 году, поставляет топливо из России, Беларуси, Литвы, а также через морские терминалы. Бенефициаром компании в госреестре указан Роман Адамов.

ООО "Глуско Украины" через швейцарскую Proton Energy Group принадлежит Ниссану Моисееву, которого связывают с Виктором Медведчуком - кумом президента России Владимира Путина.

Как сообщалось, ранее глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что компания из-за манипуляций поставщиков вынуждена закупить партию дизельного топлива по переговорной процедуре.

В конце мая этого года железнодорожная компания объявила 8 очередных тендеров на закупку дизельного топлива общим объемом 100 тысяч тонн. Раскрытие тендерных предложений состоялось 23 июля.

25 июля "Укрзализныця" провела оценку предложений участников по 6 процедурам и всех участников допустила к дальнейшим аукционам, которые должны состояться 31 июля. Но накануне аукционов тендеры были остановлены из-за жалоб.

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