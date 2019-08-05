Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на трубы заводов Пинчука

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Это решение было принято в рамках частичного пересмотра антидемпинговых пошлин на некоторые трубы из Украины. Инициировала пересмотр компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Еврокомиссия начала пересмотр размера пошлин на бесшовные трубы из Украины в мае 2018 года.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году холдинг реализовал 857 000 тонн готовой продукции.