Россия снизила поставки угля в Украину на 85%

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, большинство традиционных российских экспортеров на этом направлении прекратили отгрузки, но, похоже, они были как минимум частично перенаправлены обходным путем через Беларусь.

Эксперты считают, что российские компании в условиях текущих низких цен на уголь и дальше будут искать возможности непрямого экспорта в Украину.

Экспорт российского угля в Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, – до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, – до 4,9 млн тонн. Таким образом, за январь-май поставки угля в Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.

С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются.

В первом полугодии крупнейшими поставщиками угля на Украину были шахтоуправление "Садкинское" (600 тыс. тонн), входящее в "Южуголь", шахтоуправление "Обуховское" энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова (684 тыс. тонн), "Кузбассразрезуголь" (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), "Ресурс" (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн).

В июне объемы среди названных компаний сохранились у "Садкинского" (67,2 тыс. тонн), "Распадской" (38,3 тыс. тонн) и "Ресурса" (12 тыс. тонн), остальные компании остановили поставки.

По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля в Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Беларусь, по данным ЦДУ ТЭКа, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн. Больше всех наращивает поставки "Кузбассразрезуголь" — в 35 раз, до 290 тыс. тонн.