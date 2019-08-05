Одесский припортовый завод возобновил производство (обновлено)

Об этом Щуриков написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - отметил Щуриков.

По данным Щурикова, ОПЗ начал работу по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этого договора, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа", - сообщает он.

По данным госреестра, бенефициарами ООО "Агро газ трейдинг" являются Владимир Колот и Александр Горбуненко, который с февраля руководит компанией.

Александр Горбуненко ранее был известен как финансовый директор компании Burisma Николая Злочевского, экс-министра экологии времен Януковича.

Владмимира Колота СМИ связывают с экс-главой Фонда госимущства Игорем Билоусом из комманды бывшего главы АП Бориса Ложкина.

Известно, что ООО "Агро газ трейдинг" ранее была крупнейшим поставщиком карбамида производства "Одесского припортового завода".

Ранее замдиректора ОПЗ Степан Киминчиджи заявил, что завод предпримет очередную попытку возобновить работу по давальческой схеме в августе 2019 года. По словам Киминчиджи, ОПЗ заключил договор по давальческой схеме. Должны быть пущены два агрегата карбамида и один – аммиака.

Как сообщалось, ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 года. Предприятие называло работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления его работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", превышающей 1,5 млрд грн.

ФГИ Украины в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Работа советника была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса. В июле 2019 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу ФГИ на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний, в частности, ОПЗ.

В июле Хозсуд Одесской области обязал ОПЗ выплатить "Нафтогазу Украины" 2,2 млрд грн задолженности за природный газ, потребленный по двум договорам от 2016 года.