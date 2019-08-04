БизнесЦензор

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04.08.19 15:53

В Киеве запустят речной трамвай с Подола на Оболонь

10 августа 2019 года состоится официальное открытие маршрута речного трамвая, который будет курсировать по Днепру от Подола на Оболонь.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Киевского речного вокзала, передает БизнесЦензор.

Место высадки пассажиров на Оболони - парк "Наталка", расположенный на Оболонской набережной.

"Это прекрасная возможность отправиться с речного вокзала на Оболонскую набережную, прогуляться по парку и вернуться обратно. Или наоборот - отправиться на теплоходе на Почтовую площадь, чтобы прогуляться по Подолу", - говорят организаторы маршрута.

В день открытия посетителям обещают провести анимационную программу в парке "Наталка", обеспечить бесплатное сопровождение экскурсовода на теплоходе и сделать скидки на билеты на первые рейсы.

В выходные дни теплоход будет отправляться с Оболони в 12:00 и в 16:00, с Почтовой площади - в 14:00. Длительность прогулки составит 1 час.

Стоимость билетов - 150 грн (в день открытия - 100 грн). Стоимость детского билета (до 6 лет бесплатно) - 50% от стоимости билетов.

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