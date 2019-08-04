Отели InterContinental избавятся от маленьких бутылочек шампуней и гелей для душа

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC, передает БизнесЦензор.

Британский владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza пообещал избавиться маленьких пластиковых бутылочек в своих 843 тыс. номеров до 2021 года.

Соответствующие шаги уже были применены по трети гостиничной собственности сети, и вместо индивидуальных банных наборов гостям предлагают шампуни и гели в больших емкостях.

Исполнительный директор InterContinental Hotels Group Кот Бар сказал: "Мы как отрасль должны демонстрировать лидерство там, где его не обязательно демонстрируют правительства, чтобы изменить ситуацию".

В прошлом году группа заявила, что прекратит использовать пластиковые соломинки до конца 2019 года. Теперь на очереди будут пластиковые тарелки и столовые приборы для завтрака.

Сеть отелей взяла на себя обязательства сократить выбросы углекислого газа на на один занят номер на 6% в следующем году.

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