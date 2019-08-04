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04.08.19 10:30

Украинская гривня возглавила рейтинг валют мира по укреплению, – Reuters

Национальная валюта Украины с начала 2019 укрепилась к доллару США на 9,1%, что стало лучшим результатом среди мировых валют.

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Об этом свидетельствуют данные исследования международного агентства Reuters, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Также среди валют, которые наиболее укрепились, - российский рубль (8,3%) и египетский фунт (8%). 

Среди валют, которые наиболее девальвировали относительно доллара, - аргентинский песо, который обесценился на 15%, а также шведская крона (8,3%) и южнокорейский вон (6,9%).

Украинская гривня, по официальному курсу Национального банка Украины, укрепилась к доллару США за июль на 4,4%, с начала года - на 9,6% - до 25,02 грн/$ по состоянию на 1 августа.

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