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03.08.19 15:54

Суэцкий канал обновил рекорд по числу и тоннажу прошедших кораблей

Администрация Суэцкого канала объявила о проходе в пятницу через его русло рекордного количества кораблей.

канал,суэцкий

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Как заявил глава администрации канала адмирал Мохаб Мамиш, "за этот день одну из важнейших мировых артерий впервые в истории пересек 81 корабль". Общий тоннаж прошедших в оба направления в эти сутки судов составил "рекордные 6 миллионов 100 тысяч тонн".

"Беспрецедентное увеличение количества и тоннажа судов, пересекающих канал, является свидетельством уверенности международного судоходного сообщества в эффективности канала и его способности принимать гигантские суда с большой осадкой, особенно после успеха проекта нового русла канала", — приводятся слова Мамиша в заявлении администрации канала.

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.

Шестого августа 2015 года было открыто новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра, которое позволило ускорить прохождение судов в обе стороны. Его строительство обошлось в восемь миллиардов долларов.

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