РФ опубликовала путинский закон об упрощении предоставления вида на жительство гражданам Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Этот законопроект разработали в правительстве. Госдума приняла его 23 июля, Совет Федерации - 26 июля.

Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

Он дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Также закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это люди, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР; родившиеся в России дети, усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в России; иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР. Также это коснется высококвалифицированных специалистов и их семьи и квалифицированных специалистов, проработавших в России по специальности не меньше полугода. Сюда же попадут те, у кого было прекращено гражданство России.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев: вид на жительство высококвалифицированному специалисту и его семье выдается на срок контракта, вид на жительство выдается на три года иностранцу, который не менее шести месяцев отработал в России по профессии и является квалифицированным специалистом, имеющим право на прием в гражданство России в упрощенном порядке.

Вид на жительство нужно будет менять, как меняют российский паспорт - при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.