Евросоюз создает воздушный флот для борьбы с лесными пожарами

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Первые машины для него предоставили пять членов ЕС - Испания, Италия, Франция, Швеция и Хорватия. Другие европейские страны и сопредельные государства могут в чрезвычайных ситуациях по их запросу получить доступ к этой технике, предназначенной для борьбы с лесными пожарами.

Испания выделила два турбовинтовых самолета Canadair, которые относятся к категории наиболее крупных и наиболее эффективных. Они способны поднять в воздух более 6 тысяч литров воды и могут заполнить свои пожарные цистерны всего за десять секунд. Оба Canadair ожидают следующего вылета на военно-воздушной базе Торрехон-де-Ардос под Мадридом.

Взлетно-посадочная полоса окружена выжженной на солнце пожухшей травой, метеорологи обещают температуру до +40 градусов в тени - идеальные условия для лесных пожаров.

У испанских ВВС есть необходимый опыт: в прошлом году пилоты более 200 раз вылетали на Canadair для тушения пожаров. В общей сложности у Испании есть 260 пожарных самолетов - как больших, так и поменьше. Теперь другие, менее технически оснащенные для борьбы с пожарами страны, смогут быстрее и эффективнее пользоваться профессиональными навыками и техникой испанцев.

"В последнее время мы видели, как пожары распространялись по всей Европе - с севера на юг и с востока на запад. Пожары не обращают внимания на границы", - отметил комиссар ЕС по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис, выступая на базе в Торрехоне на церемонии официального запуска программы rescEU. По его словам, изменения климата привели к тому, что лесные пожары наносят все больший ущерб и бушуют все дольше каждый год. Если раньше сезоном пожаров считался период с июня по сентябрь, то теперь, после октября 2017 года, к месяцам повышенного риска причисляются также май и октябрь.

После того как в июне 2017 года при лесных пожарах в Центральной Португалии погибли 66 человек, в октябре того же года на севере страны вновь вспыхнули пожары, затронувшие обширные территории. Португальское правительство запросило помощи у других стран ЕС. Однако и у соседей было необычно жарко для того времени года. Риск, что леса охватит пламя, был столь велик, что ни одна страна не решилась одолжить Лиссабону свои пожарные самолеты. В итоге за несколько дней от огня в Португалии погибли еще 45 человек.

С европейским воздушным флотом rescEU такого больше не должно произойти, заверяет еврокомиссар Стилианидис. В ближайшие годы число пожарных самолетов будет увеличено, а техника будет оптимально распределена по Европе: "Мы выполняем свои обязательства по лучшей подготовке и оснащению (флота. - Ред.), чтобы справиться с нынешними природными катастрофами, которые в результате изменения климата стали особенно частыми и тяжелыми".

С 2001 года в Евросоюзе действует так называемый механизм по гражданской обороне, в рамках которого все страны мира могут попросить у европейских государств помощи в борьбе с катастрофами. До сих пор страны-члены ЕС могли по такой просьбе добровольно предоставлять технику и персонал. Это приводило к тому, что некоторые запросы оставались вообще без ответа. Так, в 2017 году никакого ответа не поступило на шесть из 17 просьб о помощи.

В соответствии с обновленным механизмом по чрезвычайным ситуациям rescEU государства, входящие в ЕС, и третьи страны, попавшие в бедственное положение, имеют право получить в распоряжение самолеты, вертолеты и прочую технику, которая предоставляется на долгосрочной основе. Таким образом можно предотвратить повторение катастроф, подобной той, что произошла в 2017 году в Португалии. А для того, чтобы не возникло дефицита техники в тех странах, которые участвуют в rescEU, Еврокомиссия финансирует соответствующие дополнительные закупки.