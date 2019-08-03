Трамп обвалил курс российского рубля

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

В обоих случаях руку приложил президент США Дональд Трамп, вольно или невольно напомнив российским рынкам об "августовском проклятье".

Рубль достиг отметки 65,40 за доллар впервые с 3 июня и 72,54 за евро впервые с 14 июня.

К 16.10 пятницы котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,17, и рубль теряет 1,3%.

В паре с евро рубль к 16.10 был у отметки 72,25, и здесь рубль теряет 1,3%.

Доходность 10-летних ОФЗ достигла отметки 7,47% годовых впервые с 24 июня.

За четверг-пятницу рубль теряет к бивалютной корзине 2,5% стоимости, и такое начало месяца пока подтверждает реноме августа как самого неудачного месяца для российской валюты - за новейшую историю РФ курс рубля всего пять раз показывал рост по его итогам, при этом в августе был и дефолт 1998 года и, например, 8%-е ослабление курса в 2018 году на аналогичном фоне рисков ужесточения американских санкций.

"Даже смешно, но текущий график почти совпадает с прошлогодним, и как тогда, мы видим такой "взлет политической ракеты" (котировки доллара), при этом никому ничего не понятно с новыми санкциями США, однако страх неопределенности вынуждает выходить из рубля", - сказал Рейтер дилер крупного западного банка.

По его мнению, на рубль оказывают давление еще и обвалившиеся цены на нефть, а также риски обратных конверсий получаемых нерезидентами рублевых дивидендов Газпрома, которые текущая ситуация может усугубить.

Американским СМИ стало известно о решении президента США Дональда Трампа подписать указ, открывающий дорогу в том числе и к введению второго пакета санкций против РФ за отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, а также участие в химатаках в Сирии, в чем Вашингтон обвиняет Москву.

"Мы пока сошлись на том, что озвученные меры можно читать весьма мягко, но пока официальных комментариев не дадут в Вашингтоне, существует неопределенность", - сказала Рейтер Софья Донец из компании Ренессанс Капитал.

Трамп также анонсировал введение 10%-х пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов, а также не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята даже выше 25% - в зависимости от прогресса переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы считаем, что это давление носит технический характер, так как в интересах Китая достичь договоренностей и заключить сделку, а в интересах США — не развязывать новую войну за год до выборов президента страны", - говорится в обзоре компании ITI Capital.

Баррель Brent набирает около 3,5% после вчерашнего обвала на 7% и оценивается в $62,59.

Вышедшие в пятницу американские данные о новых рабочих местах, созданных в июле, оказались на уровне прогнозов (164.000) и не привели к сколь-нибудь значимым изменениям валютных котировок.

Однако проинфляционная компонента отчета Минтруда США, о росте почасовой оплаты труда, оказалась в июле на 0,1% выше прогноза, что формально играет на стороне участников рынка, ставящих на сохранение, а не на смягчение ДКП ФРС на сентябрьском заседании.