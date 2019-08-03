Июль стал самым холодным месяцем за 18 лет

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В частности, июль 2019 года был самым холодным за последние 18 лет.

Прохладнее июля 2019 года был только июль 2000 года, потому что его температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы. Таковы данные наблюдения Центральной геофизической обсерватории.

Так, по данным наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского необычно холодная, как для середины лета, температура воздуха второй декады июля в столице оказалась ниже климатической нормы на 1,9 ° С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 июля ниже +20,0°С.

Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утром опустилась до +11,5°С, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8°С и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее чем июль этого года был июль 2000 года, потому что его температура на 0,2 ° С оказалась ниже климатической нормы.

А вот июнь 2019 стал самым теплым, к примеру, в Киеве за 139 лет наблюдений.

В июне 2019 года в Киеве жара побила три температурных рекорда. В частности, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 22 июня столбик максимального термометра поднялся до +34,0 С, что на 0,6 С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.

Также средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет составила +27,3 С, что на 0,7 С выше соответствующего предыдущего рекордного значения, которое было зафиксировано в 1943 году.

В воскресенье, 23 июня, минимальная температура воздуха самой теплой за 139 лет наблюдений ночью не опустилась ниже +22,3°С, что на 1,4°С выше, чем в 1946 году.

Всего с начала июня в Киеве зафиксировано более десяти температурных рекордов.