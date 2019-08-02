Рубль отреагировал падением на новые санкции США против России

Рубль достиг отметки 65,32 за доллар впервые с 6 июня и 72,54 за евро впервые с 14 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Доходность 10-летних российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сегодня достигла отметки 7,45% годовых впервые с 3 июля.

За последние два дня рубль теряет в цене около 2,5%.

Как отмечает агентство, в обоих случаях руку приложил президент США Дональд Трамп.

В частности, президент США подписал указ, открывающий дорогу в том числе и к введению второго пакета санкций против РФ за отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, а также участие в химатаках в Сирии, в чем Вашингтон обвиняет Москву.

Трамп также анонсировал введение 10% пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов, а также не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята даже выше 25%, что привело к резкому снижению цен на нефть.

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