S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, рейтинг повышен после недавнего успешного выпуска евробондов на $500 млн.

"Мы повышаем кредитный рейтинг Укрзализныци до "В-" с "CCC+" и удаляем его из "CreditWatch – в развитии", – говорится в сообщении агентства.

В пресс-релизе агентства сообщается, что улучшение рейтинга отражает повышение уровня ликвидности "Укрзализныци", связанное с привлечением займа международного рынка капитала путем выпуска евробондов.

"Рейтинг "В-" – это самое яркое подтверждение финансовой устойчивости "Укрзализныци" и эффективных системных реформ. Еще два года назад, когда я только пришел в компанию, железная дорога находилась на пороге дефолта. Сегодня мы имеем самое успешное размещение евробондов за последние 8 лет среди украинских квазисуверенов. Запрос в 5 раз превышал наше предложение и был на уровне $2,5 млрд. Это показатель и подтверждение уверенности в стабильности "Укрзализныци" от игроков с международного рынка. И это поднятие рейтинга компании – еще одно тому подтверждение", – отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В обосновании рейтинговых решений речь идет о том, что после последнего выпуска евробондов в размере $500 млн "Укрзализныця" улучшила свои позиции по ликвидности и увеличила сроки погашения финансовой задолженности. Средства, привлеченные от евробондов, позволят компании обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.

"Укрзализныця" уже погасила часть тела евробондов от 2013 года в $150 млн в марте этого года. Вторая часть тела в размере $150 млн должна быть выплачена в сентябре 2019 года, после чего в марте и сентябре следующих двух лет должны быть совершены очередные выплаты в размере по $50 млн.

Как результат, S&P ожидает, что "Укрзализныця" генерирует достаточный денежный поток от операционной деятельности и совокупно с мерами по повышению эффективности затрат и управление оборотным капиталом для финансирования дальнейших выплат в 2020 году.

"Повышение кредитного рейтинга S&P демонстрирует профессиональным участникам рынка, что надежность компании находится на уровне суверена, а это сейчас топ-уровень, что может получить компания государственной формы собственности", – сказал Кравцов.

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