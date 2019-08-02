Украина с начала года увеличила добычу газа на 1,8%

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Добыча газа АО "Укргаздобыча" составила 8 млрд 867,5 млн кубометров (+0,3% к январю-июлю 2018 года), ПАО "Укрнафта" – 672,7 млн кубометров (+10,2%), другими компаниями – 2 млрд 647,6 млн кубометров (+5%).

В июле 2019 года добыча газа составила 1 млрд 696,7 млн кубометров (-4,1% к июл 2018 года), в том числе добыча "Укргаздобычи" составила 1 млрд 206,8 млн кубометров (-7,4%), "Укрнафты" – 97,1 млн кубометров (+7,8%), других компаний – 392,9 млн кубометров (+4,7%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году, по данным "Укртрансгаза", увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн кубометров) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

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