Банк владельца сети супермаркетов "Сильпо" сократил прибыль на 13%

Согласно данным отчетности банка, его чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 9,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 305,96 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Активы банка за шесть месяцев увеличились на 4,8% – до 9,79 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам – на 2,6%, до 6,74 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года выросли на 4,6% –до 9,03 млрд грн, собственный капитал увеличился на 7%, – до 760,12 млн грн.

Уставный капитал банка увеличился на 22,2% – до 639,1 млн грн.

Читайте также: Банки увеличили прибыль за полгода в 4 раза, – НБУ

"Банк Восток" основан в 2002 году, он принадлежит ООО "Восток Капитал" владельца Fozzy Group Владимира Костельмана, а также Лилии и Вадима Мороховскиих.

По размеру общих активов на 1 апреля 2019 года "Банк Восток" занимал 24 место (8,78 млрд грн) среди 77 действовавших банков.

Как сообщалось, ЧАО "Фоззи Групп" (владеет сетями супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Fozzy) по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 147,6 млн грн, что на 10,6% меньше, чем в 2017 году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram