Победитель конкурса на украинский шельф Черного моря пригрозил судом за отмену его результатов

Как передает БизнесЦензор, об этом руководитель и совладелец компании Илья Пономарев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Кто-то может, конечно, решить рисковать – это же не их деньги, и никакой ответственности за потерю экономикой $1 млрд никто не понесет. Я же, напротив, несу ответственность за те деньги, которые потеряет Trident в случае отмены конкурса (подъем денег на него не был бесплатным, разумеется), и буду обязан судиться, отстаивая нашу правоту", – написал Пономарев.

"Довольно очевидно, что пока суды не закончатся, на новые конкурсы иностранные игроки не придут, и разработка этого важного для страны ресурса отодвинется на 2-3 года", – добавил глава компании.

Пономарев добавил, что Trident готова обсуждать формат привлечения к разработке шельфа крупной международной компании, если украинские власти настаивают на этом.

"Мы хотим попробовать еще раз и предложить правительству Украины компромисс: оно признает результаты состоявшегося конкурса, а Trident обязуется за то время, которое будут идти переговоры о финальном контракте (пока мы выиграли только право его заключения, которое должно произойти в течение года с момента утверждения результата конкурса Кабинетом министров), найдем способ привлечь к его разработке крупную международную компанию по тому механизму, который устроит правительство. Все наши инвестиционные обязательства в этом случае сохранятся, разработка участка произойдет в срок, все пожелания руководства страны будут выполнены", – добавил Пономарев.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Напомним, компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

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