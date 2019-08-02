Российские банки кредитуют бизнес беглого Курченко на оккупированном Донбассе

Как выяснил РБК, залоги по кредитам оказались в подсанкционном "Российском национальном коммерческом банке" (РНКБ) в оккупированном Крыму и петербургском "Энергомашбанке", недавно сменившем собственников, передает БизнесЦензор.

В качестве залогов банки получили продукцию, которой торгует "Газ-Альянс", и сырье для ее производства: например, железорудный концентрат, стальную заготовку, уголь.

"Энергомашбанк" также получил залоги (в виде арматуры) от другой компании Курченко — "Премьер Ойл".

Как сообщалось, в марте прошлого года "Газ-Альянс" Курченко стал единственным поставщиком угля с подконтрольных пророссийским боевикам территорий Донбасса.

Компания Курченко также контролирует сбыт металлургической продукции, произведенной захваченным боевиками заводами (крупнейшие – Енакиевский и Алчевский метзаводы). Формально промышленными предприятиями и угольными шахтами с 2017 года управляет российский "Внешторгсервис", также находящееся под операционным контролем Курченко.

Принадлежащая бизнесмену "Премьер Ойл" в 2017 году купила у АФК "Система" компанию "СГ-Трейдинг", владеющую сетью газовых заправочных станций и другими активами по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа.

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Как отмечает агентство, в этом году источники сообщали о возникших у Курченко финансовых проблемах. В июле угольщики Донбасса даже пожаловались руководству боевиков "ЛНР" на задолженность компании "Внешторгсервис" за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками.

По словам источников РБК, у "Газ-Альянса" появились проблемы со сбытом продукции, в том числе из-за сезонного спада спроса и нежелания покупателей идти на риск, покупая санкционный товар.

Выручка "Газ-Альянса" в прошлом году выросла в 3,6 раза, до 168,5 млрд руб., но компания получила убыток от продаж в размере 2,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 11 млн руб. В течение года трейдер также привлекал кредиты на общую сумму 9,7 млрд руб., но 6,5 млрд руб. из них погасил.

"Энергомашбанк" продали группе инвесторов (Михаил Локшин и еще десять физических лиц) в конце прошлого года. Новые собственники планировали заняться обслуживанием проектов в сфере нефте- и газотрейдинга, а также инфраструктурных и логистических, связанных с транспортировкой и перевалкой энергоносителей.

В отчетности банка по российским стандартам за первый квартал этого года нет данных о сделках с "Газ-Альянсом". Финансовая отчетность РНКБ засекречена в соответствии с постановлением российского правительства о компаниях под санкциями (ограничения в отношении РНКБ со стороны Евросоюза и США были введены в 2014 и 2015 годах соответственно).

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