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02.08.19 15:44

В Украине собрано зерна нового урожая с 89% площадей

По состоянию на 2 августа украинские аграрии собрали 33,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,9 млн га, или 89% к прогнозу.

зерно,вагон

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% прогноза при урожайности 24,5 ц/га.

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