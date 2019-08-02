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02.08.19 15:53

Кабмин ограничил максимальный размер дотации для аграриев

Кабинет министров установил ограничение для агрохолдингов на получение дотаций из государственного бюджета.

Кабмин ограничил максимальный размер дотации для аграриев

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №669 от 17 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документов внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства).

В частности, Порядок дополнен пунктом, согласно которому сумма государственной поддержки, предоставляемой в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не может превышать 150 млн грн.

При этом установлено, что агрокомпании или сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие в 2019 году до вступления в силу этого постановления дотации на сумму, превышающую 150 млн грн, не обязаны их возвращать.

Как сообщалось, в 2018 году предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка получили более 800 млн грн дотаций из госбюджета из выделенной на программу компенсации стоимости строительства животноводческих комплексов общей суммы в 1,7 млрд грн.

В 2017 году производители птицы получили 50% выделенных на развитие животноводства дотаций, или 2 млрд грн. Самая большая сумма поддержки тогда также была направлена компании "Мироновский хлебопродукт" экс-первого заместителя администрации президента Юрия Косюка – 1,4 млрд грн.

В начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

В 2018 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) продал внешним потребителям 593,53 тыс. тонн куриного мяса, что на 11,4% больше, чем в 2017 году.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

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