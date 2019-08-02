Qatar Airways открыла продажи билетов из Львова, Харькова и Днепра

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Такая опция позволяет пассажирам из городов Украины, куда не совершает прямые рейсы катарский авиаперевозчик, купить единый билет с гарантией стыковки на электронном бланке Qatar Airways.

Первый перелет из Украины в один из хабов Европы выполняет авиакомпания-партнер, последующие рейсы из Европы в Доху и далее совершает Qatar Airways. При этом для пассажиров действует багажная норма Qatar Airways, которая составляет 30 кг в эконом-классе и 40 кг - в бизнес-классе.

Например, для полетов из Львова в Пекин или из Днепра в Сеул партнерским перевозчиком выступает Austrian Airlines (пересадка в Вене и Дохе), из Харькова в Бангкок - LOT (пересадка в Варшаве и Дохе).

Ранее такую такую систему работы авиакомпания начала применять для вылетов из Одессы.

С 2017 года Qatar Airways выполняет прямые ежедневные рейсы между Дохой и киевским аэропортом "Борисполь". Авиакомпания признана лучшей в мире в 2019 году по рейтингу Skytrax.

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